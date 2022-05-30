Медведев предложил льготный въезд в Россию для противников ливерной колбасы Медведев иронично предложил льготный въезд в Россию для противников канцлера ФРГ Шольца

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил упростить въезд на территорию России тем жителям Германии, которые выступают против канцлера ФРГ Олафа Шольца. В своем Telegram-канале он предположил, что льготный въезд в Россию мог бы также распространиться на противников западного режима из других стран. Ранее в Deutsche Welle (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) сообщили, что правительство ФРГ согласилось на ускоренную процедуру получения вида на жительство для российских оппозиционеров и политических деятелей, находящихся «в зоне риска».

Противникам спецоперации, в свою очередь, Медведев порекомендовал как можно скорее уехать в ФРГ, чтобы не столкнуться с уголовной ответственностью за фейки о российских вооружённых силах.

Может быть, стоит подумать о льготном въезде в Россию всех, кто активно выступает в Германии и не только против украинского варианта ливерной колбасы [Шольца и компании] и подобных европейских деятелей, — заявил Медведев.

Ранее российский гроссмейстер Гарри Каспаров заявил, что граждане РФ в эмиграции смогут получать паспорта «хороших русских» после того, как подпишут декларацию против специальной военной операции на Украине и за признание её территориальной целостности, включая Крым и Донбасс. Авторы инициативы надеются, что документ станет основой для «объединения другой России».

Управляющий партнёр международной юридической компании «Кассин и партнёры» Олег Кассин рассказал, что русские в эмиграции сталкиваются с отсутствием рабочих мест и юридическими трудностями, с трудом обретают статус беженца, а также не могут получить вид на жительство.