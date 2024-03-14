Медведев призвал Украину к полной капитуляции для завершения конфликта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале признался, что предлагаемая президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» вызывает у него «чувство брезгливости, переходящее в ощущение стыда». Вместо этого он предложил российский сценарий завершения конфликта, предполагающий полную и безоговорочную капитуляцию Киева.

Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. <...> Для них реалии — это мозгоклюйская «формула мира» провинциального клоуна в зеленом трико. <...> Единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех, — написал Медведев.

План зампреда Совбеза состоит из семи пунктов. В первую очередь Медведев настаивает на признании «бывшей Украиной» своего поражения в конфликте, полной капитуляции и демилитаризации. Также политик считает необходимым, чтобы международное сообщество признало «нацистский характер» нынешнего политического режима на Украине. Медведев уточнил, что это предполагает «принудительную денацификацию» всех органов власти в стране.

Он считает, что ООН должна констатировать утрату Украиной международной правосубъектности. При этом всемирная организация должна утвердить невозможность вступления Украины в военные альянсы без согласия России «и любых ее правопреемников».

Еще одно условие мира, каким его видит Медведев, предусматривает отставку всех конституционных органов власти на Украине и проведение выборов во «временный парламент под эгидой самоуправляемой под эгидой ООН территории бывшей Украины». Он добавил, что этот временный законодательный орган должен принять законы о компенсациях для России, в том числе о выплатах раненым и родственникам погибших граждан.

Временный парламент должен признать всю эту территорию частью России, продолжил Медведев. Затем, по его словам, нужно принять акт о воссоединении с РФ. Последний пункт «российской формулы» — самороспуск временного парламента и признание акта воссоединения ООН.

Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, — заключил Медведев.

Ранее он назвал президента США Джо Байдена «умственно отсталым стариком», решившим «затащить человечество в ад». По мнению зампреда СБ РФ, нынешний хозяин Белого дома — это «позор» Соединенных Штатов.