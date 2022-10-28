Медведев пожелал Маску удачи с Twitter Медведев призвал Маска «завязывать» со Starlink на Украине и пожелал удачи с Twitter

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост на своей странице в Twitter, пожелав американскому бизнесмену Илону Маску удачи в преодолении идеологической диктатуры в соцсети. Экс-президент России также посоветовал миллиардеру «завязывать» со Starlink на Украине.

Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в «Твиттере». И завязывайте уже с этим бизнесом «Старлинк» на Украине, — написал Медведев в соцсети.

Ранее Bloomberg сообщило, что Маск пообещал завершить сделку по покупке сервиса микроблогов Twitter к 28 октября. По данным агентства, бизнесмен выступил с таким заявлением в ходе видеоконференции с банкирами, которые «помогают профинансировать» сделку по приобретению соцсети. В планах Маска — уволить 75% персонала компании.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп проанонсировал свое возвращение в Twitter. Он поздравил Маска с приобретением компании и добавил, что его аккаунт будет восстановлен в понедельник, 31 октября. О том, что его учетная запись будет восстановлена, экс-президенту США сообщили в самой компании.