Медведев поздравил женщин с праздником «возрождения и красоты»

Фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поздравил российских женщин с праздником 8 Марта, который «олицетворяет возрождение и красоту». Он пожелал им любви, крепкого здоровья и благополучия. В своем обращении Медведев отдельно поздравил женщин, которые несут службу в Вооруженных силах России.

В вас сочетается огромная внутренняя сила и удивительная нежность. Душевная щедрость и особая женская мудрость. Вы согреваете нас своим теплом и делаете мир вокруг добрее и справедливее. Вы нас во всем поддерживаете и вдохновляете на большие свершения. Сегодня в борьбе за правду и справедливость мы защищаем самое дорогое, что есть у каждого из нас — нашу родину, историю, будущее наших детей. Я уверен, что непростые испытания мы преодолеем с честью, — обратился Медведев к россиянкам.

Ранее стало известно, что букет цветов, уютный домашний вечер и неожиданный сюрприз возглавили топ-3 самых популярных подарков в Международный женский день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компанией «Нетология», результаты которого имеются в распоряжении NEWS.ru.

При этом женщины также хотели бы получить 8 марта книгу (41%), абонемент на занятия спортом, творчеством, танцами (41%), что-то из виш-листа (39%), сертификат на продукцию любимого бренда (37%).

Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за их права. В эту дату по всему миру проходят ежегодные акции, посвященные гендерному равноправию и борьбе с дискриминацией. В России 61% граждан считает, что у женщин столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин.