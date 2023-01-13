Медведев поздравил военкоров с Днем российской печати

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил военкоров с Днем российской печати и поблагодарил их за работу в зоне спецоперации, опубликовав пост в своем Telegram-канале. По его словам, правдивая информация исключительно важна для российского государства и общества.

Вы рассказываете правду о войне и подвиге. <...> Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это, — написал Медведев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии правительства в области средств массовой информации за 2022 год корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, основателю Telegram-проекта WarGonzo Семену Пегову, телеведущему Андрею Малахову и другим представителям СМИ. Церемония вручения прошла в зале наград Дома правительства.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военкоры вошли в состав Совета по правам человека при президенте России, став защитниками прав тех, кто принимает участие в СВО. Он назвал военкоров героическими людьми и ретрансляторами прямой информации с передовой.