«Своих не бросаем»: Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом Медведев назвал 2022 год важным, драматичным и переломным

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Дмитрий Медведев

Первый заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим 2023 годом. В своем видеообращении он назвал 2022-й важным, драматичным и переломным. Медведев подчеркнул, что фраза «своих не бросаем» стала девизом уходящего года — власти больше не могли смотреть на страдания жителей Донбасса, потому и было принято решение начать спецоперацию на Украине.

Для каждого из нас он (2022 год. — NEWS.ru) стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей в Донбассе геноциду, обстрелам, <...> взращивает на Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому. [Фраза] «cвоих не бросаем» стала девизом уходящего года. Россия распахнула двери родного дома для наших братьев и сестер, — заявил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что спецоперация на Украине длится уже почти год.

Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру. Ее цель — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве. И эта цель будет обязательно достигнута, — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что в последние часы и минуты уходящего года российские военные продолжают защищать родину.

Многие находятся в бою. Наши мысли сейчас с каждым из них, с теми, кто свято верен своему долгу, твердо идет избранным путем, сражается с темными силами киевских нацистов. Низкий поклон героям современной России. Мы по-настоящему гордимся ими, — сказал Медведев.

Он предположил, что 2023 год не будет легким, так как у России есть много врагов, которые пытаются «сломить ее и подчинить своей воле».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам страны вместе с военными. На этот раз глава государства произнес речь не на фоне Кремля, как это происходило обычно. Уходящий 2022-й президент назвал годом трудных решений и консолидации общества. Также Путин подчеркнул, что этот год «многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия».