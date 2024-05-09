Медведев поздравил россиян с Днем Победы кадрами трофеев из зоны СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы в своем Telegram-канале. Он сопроводил публикацию видео, на котором демонстрируется трофейная техника противника из зоны СВО, а также кадры времен Второй мировой войны.

С Днем Великой Победы! — написал Медведев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей региона с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что белгородская земля не раз становилась форпостом отечества и местом сокрушительных сражений с противником. По словам Гладкова, в настоящее время регион стойко удерживает оборону и его жители мужественно преодолевают трудности фронтового приграничья.

9 мая в поездах одного из Московских центральных диаметров (D1) включили запись объявления советского диктора Юрия Левитана о победе над фашистской Германией. Проигрываемый фрагмент содержит выдержку из приказа верховного главнокомандующего маршала Советского Союза Иосифа Сталина от 9 мая 1945 года.

Также в Сети появились кадры движения военной техники к месту проведения парада Победы в Москве. На видео можно увидеть военную колонну, которая движется к месту назначения. В ее состав входят автомобили и тяжелые виды вооружений.