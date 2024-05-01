Медведев поздравил россиян, опубликовав карикатуру с Зеленским

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с майскими праздниками. В своем Telegram-канале он опубликовал карикатуру с президентом Украины Владимиром Зеленским, выполненную в стиле советского плаката. На ней изображен рабочий с молотом, замахивающийся на главу Украины, одетого в военную форму генерала времен фашистской Германии. Надпись на картине гласит: «Каждый удар молота — удар по врагу!».

С праздником 1 мая! — подписал фото Медведев.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что россияне в майские праздники стремятся поехать в Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москву, на Ставрополье и на другие курорты страны. По ее словам, жители РФ также путешествуют на Ставрополье и курорты Минеральных Вод. В майские праздники граждане, в том числе, предпочитают отправляться в Подмосковье, Дагестан, Татарстан и Калининград.

Депутат Госдумы Владислав Даванков ранее предложил законопроект о расширении полномочий губернаторов в отношении майских праздников. Предполагается, что главы регионов смогут продлевать количество дней для отдыха, если большинство жителей региона выразит свою поддержку.