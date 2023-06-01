Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время посещения общевойскового полигон Прудбой в Волгоградской области заявил, что политический режим, сложившийся на Украине, должен быть уничтожен. Видеозапись с этого места появилась в Telegram-канале политика. Медведев пояснил, что, в случае сохранения действующей власти в Киеве, России придется постоянно проводить спецоперации.

Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим этот, который сложился на Украине. Он подлежит истреблению. Он должен быть уничтожен. Иначе оттуда будет постоянно исходить угроза. И придется постоянно проводить операции типа той, которая уже больше года у нас проводится, — заявил Медведев