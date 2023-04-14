Медведев заговорил по-немецки ради свободы слова Медведев повторил свой пост об Украине в Twitter на немецком языке

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал свой пост о скором исчезновении Украины в Twitter еще раз, но теперь на немецком языке. Он пояснил, что таким образом текст смогут прочитать жители Германии и Польши, где первоначальный текст был заблокирован.

Для всех, кто читает на немецком языке и кого пытались лишить возможности прочесть на английском, — написал Медведев.

На своей странице во «ВКонтакте» он рассказал, что пост об Украине прочитали 14 млн пользователей Twitter. В ответ на блокировку доступа к сообщению на территории ФРГ и Польши зампред Собвеза РФ сыронизировал над хваленой свободой слова на Западе. По его словам, из уважения к этой самой свободе слова он и повторил пост на немецком языке.

Посмотрим, что сделают в этот раз, — заключил Медведев.

Свое видение будущего Украины он описал 8 апреля. По его мнению, эта страна вскоре исчезнет с лица Земли, поскольку никому не нужна, в том числе и самим украинцам.

Ранее сообщалось, что в Германии и Польше доступ к твиту ограничили. При попытке открыть его пользователями из этих стран соцсеть выдает ошибку. В качестве причины указываются «особенности местного законодательства».