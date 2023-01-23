Медведев потребовал устранить антироссийские политические силы Медведев потребовал устранить из политического ландшафта антигосударственные политические силы

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета «Единой России» призвал устранить из политического ландшафта антигосударственные силы, передает РИА Новости. По его словам, «единороссы» готовы посодействовать патриотическим силам в выстраивании диалога с зарубежными партиями.

Те политические силы, которые пытаются за границей занимать какую-то иную антигосударственную политику, они вообще в целом должны быть устранены из политического ландшафта, — заявил Медведев.

По мнению замглавы Совбеза РФ, для выстраивания диалога с зарубежными партиями можно использовать опыт совета непарламентских партий, межпартийных предвыборных соглашений и иных форм межпартийного диалога.

Ранее Медведев назвал конфликт РФ с Украиной и Европой новой отечественной войной. Так он отреагировал на высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который недавно напомнил о победе России над французским лидером Наполеоном Бонапартом и немецким рейхсканцлером Адольфом Гитлером, указав, что россияне привыкли бороться до конца.