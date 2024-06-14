Медведев потребовал от Запада $100 трлн за работорговлю Медведев: Запад должен заплатить $100 трлн репараций за работорговлю

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Дмитрий Медведев

Репарации, которые можно потребовать от колониальных стран за трансатлантическую работорговлю, оцениваются в $100 трлн, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в «Российской газете». По его мнению, страны и частные компании, десятилетиями промышлявшие на этом поприще, должны взять на себя ответственность за ошибки прошлого и внести в свои расходы соответствующую статью.

С учетом того, что с территории Африки работорговцы вывезли более 12 млн человек, репарации за трансатлантическую работорговлю могут составить не менее $100 трлн. Придется «золотому миллиарду» поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого, — констатировал политик.

Ранее Медведев призвал нанести максимальный ущерб странам Запада в ответ на санкции, необходимо навредить их экономикам, институтам, компаниям, госучреждениям, энергетике, промышленности, транспорту и всей критической инфраструктуре, и пусть у них «все полетит в тартарары». Медведев считает, что власти РФ должны «искать критические уязвимости» во всех сферах деятельности стран Запада, «изничтожать» их и «наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры».

Также Медведев в мае этого года допустил применение нестратегического ядерного оружия против Украины и отдельных стран НАТО. Это не запугивание и не ядерный блеф, подчеркнул он, обвиняя киевских политиков в неонацизме и терроризме.

Кроме того, Медведев посоветовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу встать на колени и покаяться во вранье, бездарной политике и возрождении нацизма. Он также назвал Шольца «протухшей ливерной колбасой».