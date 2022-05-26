Медведев посоветовал «петушку» Зеленскому послушать «ястреба» Киссинджера Медведев посоветовал «петушку» Зеленскому послушать «ястреба» Киссинджера в вопросах мира

Владимир Зеленский / Фото Ukraine Presidency/Global Look Press

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского молодым петушком и рекомендовал прислушаться к «умудрённому опытом ястребу» Генри Киссинджеру в вопросах о мирном урегулировании конфликта. Бывший госсекретарь США всегда мыслил рационально, хоть и «не был замечен в симпатии» к России, написал в своём Telegram-канале политик.

Один из старейших политиков мира, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Киев пойти в переговорах с Москвой на уступки, оценить ситуацию трезво и реалистично. И начать переговоры как можно быстрее. <...> Как раз тот случай, когда молодому «петушку» стоило бы послушать умудрённого опытом «ястреба», — заявил Медведев.

Медведев также назвал условия Зеленского о перемирии невыполнимыми и «до идиотизма» категоричными. По его словам, Россия не готова вывести войска с территории Донбасса и оставить ВСУ «простор для репрессий» против мирного населения. Зампредседателя Совбеза РФ также подчеркнул, что украинский лидер находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на экономическом форуме в Давосе обратился к Западу с просьбой отказаться от попыток нанести России поражение на Украине. По его словам, руководство западных стран должно уговорить Киев пойти на уступки в переговорах с Россией, которые Украина называет неприемлемыми. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк следом обозвал Киссинджера «давосским паникёром» из-за его позиции. Накануне же Зеленский обвинил Киссинджера в том, что он готов пожертвовать Украиной ради интересов Москвы. Украинский лидер возмутился, что на Западе стали появляться статьи, которые призывают Киев пойти на компромиссы, чтобы сохранить мир в регионе.