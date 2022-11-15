Медведев посоветовал ГА ООН взыскать «репарации» с США по Вьетнаму и Корее

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал принятую ГА ООН резолюцию о «репарациях» Украине со стороны РФ. По его мнению, Запад «пытается наскрести» юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО, — посоветовал Медведев западным политикам.

Иначе, считает зампред Совбеза, это уже похоже на «начало агонии» ООН в качестве международного института по примирению.

Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживём и без такой организации «объединённых наций», — предрек Медведев.

Ранее участники спецсессии Генассамблеи ООН приняли резолюцию о выплате предположительно причиненного ущерба Россией Украине. За резолюцию по созданию международного реестра ущерба проголосовали 94 страны, против высказались 14, воздержались — 73.