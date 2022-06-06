Медведев поручил главе Карелии поработать над безопасностью границ

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Контрольно-пропускной пункт Республики Карелия в Олонецком районе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову проработать вопросы безопасности границ республики с Финляндией и договорился о личной встрече, чтобы обсудить эту тему. По словам Парфенчикова, которые приводит РИА Новости, вступление Финляндии в НАТО вызывает множество вопросов, начиная от связи и телевидения и заканчивая чисто экономическими вопросами, особо актуальными для поселков, где расположены пограничные части.

Думаю, что есть смысл нам встретиться и подумать, как организовать эту работу на государственном направлении, — заявил Медведев.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что сейчас нельзя назвать точные сроки вступления страны в НАТО. Он отметил, что Финляндия ожидала более быструю процедуру приема в Альянс, а также выразил надежду на то, что представители страны будут приглашены на саммит НАТО в Мадриде.