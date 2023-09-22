Медведев порассуждал о грызущихся за корку черствого хлеба Польше и Украине Медведев назвал зерновые споры Польши и Украины грызней за корку черствого хлеба

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что трудно представить более обидный упрек для Польши из-за запрета импорта украинского зерна, чем обвинение в пособничестве русским, с которым выступил Киев. Медведев констатировал, что теперь всем очевидно, что даже самые ближайшие союзники не видят Украину равноценным партнером.

Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле — за корку черствого хлеба. <...> Киев сразу устроил Польше истерику и пожаловался в ВТО — обвинил соседей... в пособничестве русским! <...> Аплодируем меткому плевку из Киева в Варшаву! Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнером. В польский грош ее не ставят, не то что в злотый. И как только это становится невыгодным — дают от ворот поворот, — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил циничность, с которой премьер-министр Польши Анджей Дуда ответил на жалобы Киева, заявив, что «утопающий» не получит помощи от поляков, если «утопит и их вместе с собой». Медведев добавил, что вместе с тем Варшава пригрозила запретить импорт не только зерна, но и другой продукции с Украины.