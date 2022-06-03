Медведев попросил власти Украины отказаться от кокаина Медведев заявил, что отказ договариваться с Россией грозит Украине утратой национального суверенитета

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

↵Отказ договариваться и вести переговоры с Россией грозит Украине потерей государственной независимости. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Аль-Джазира», отрывок которого политик опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, власти Киева должны принимать решения касательно переговоров с РФ «не под влиянием кокаина», а «на трезвую голову».

В конечном счете отказ договариваться (с Россией — NEWS.ru) грозит Украине потерей национального суверенитета. Это должны понимать власти в Киеве и принимать решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову, — заявил Медведев.

Ранее Медведев высказался касательно применения Украиной иностранного вооружения против объектов России. Он заявил, что российские ВС будут вынуждены действовать на поражение центров принятия решений. Ответный удар придётся по Министерству обороны и Генштабу.

Кроме того, он заявил, что представление о том, что Россия не применит ядерное оружие, ошибочно. Оно может быть использовано в ответ на ядерный удар либо угрозу существованию страны.