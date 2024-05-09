Медведев пообещал западным спонсорам Киева «Нюрнберг 2.0» Медведев: поддерживающие Украину страны Запада пойдут под трибунал

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Руководителей стран Запада, которые поддерживают Киев деньгами и оружием, ждет «Нюрнберг 2.0», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, которая была опубликована на сайте СБ РФ. По его словам, трибунал оценит выгоду западного бизнеса от поддержки Украины.

Те, кто сегодня наживаются на взращивании украинского неонацизма, предоставляя ему вооружение и финансовую помощь, должны будут ответить за это в «Нюрнберге 2.0», — написал он.

Медведев отметил, что «Нюрнберг 2.0» сможет определить, сколько западные бизнесмены заработали на «выращивании „незалежных“ монстров». Политик предложил забронировать место на скамье подсудимых всем, кто прямо или косвенно причастен к преступлениям против мирных граждан.

Медведев ранее поздравил россиян с Днем Победы в своем Telegram-канале. Он сопроводил публикацию видео, на котором демонстрируется трофейная техника противника из зоны СВО, а также кадры времен Второй мировой войны.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поздравил жителей региона с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что белгородская земля не раз становилась форпостом отечества и местом сокрушительных сражений с противником. По словам Гладкова, в настоящее время регион стойко удерживает оборону и его жители мужественно преодолевают трудности фронтового приграничья.