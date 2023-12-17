Медведев пообещал Путину безоговорочную победу на выборах Медведев: «Единая Россия» сделает все для победы Путина на выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Партия «Единая Россия» сделает все, чтобы президент Владимир Путин одержал безоговорочную победу на предстоящих выборах главы государства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии. Он выразил уверенность, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено всеми членами фракции.

В марте 2024 года наша партия сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент России Владимир Владимирович Путин. Я уверен, что решение о его поддержке в ходе избирательной кампании будет единодушно одобрено участниками съезда и вообще всеми членами нашей партии, — заявил Медведев.

По его словам, для России приближается главное событие в ее политической жизни. На голосовании в 2024 году должен быть выбран человек, способный брать на себя ответственность за судьбы людей и страны в самых тяжелых условиях. Лидеру государства должны доверять десятки миллионов людей, добавил он.

Сегодня у нас нет ни малейших сомнений в том, кто должен стоять во главе российского государства в этот весьма сложный период, за кем историческая правда, справедливость и поддержка большинства, — подчеркнул Медведев.

Политик добавил, что в ходе СВО Россия борется с самым опасным и жестоким врагом. По его словам, страна дает отпор коллективному Западу и неонацизму. Они хотят подчинить себе весь мир, заставив его жить по собственным правилам, добавил зампред СБ.