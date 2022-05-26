Медведев: «Польско-прусскому союзу» выгодно исчезновение Украины

Дмитрий Медведев / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Немецкий канцлер Олаф Шольц подталкивает украинского президента Владимира Зеленского на конфронтацию с Россией, поскольку Германии выгодно, чтобы Украина исчезла как государство, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале. По словам российского политика, Германия совместно с Польшей создала негласный «Польско-прусский союз» и надеется на скорое уничтожение Украины, чтобы воспользоваться «плохо лежащими заводами, полями, шахтами, стратегическим пространством и человеческими ресурсами».

Зеленскому подпел его германский коллега — канцлер ФРГ Олаф Шольц, он же «обиженная ливерная колбаса» (по выражению посла все той же Украины в ФРГ, который усердно гадит на головы граждан страны пребывания). Носитель гордого колбасного титула заявил, что Германия не примет «навязанный Россией мирный договор» и в этом с Украиной солидарна, — написал Медведев.

3 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ведёт себя как «обиженная ливерная колбаса», поскольку отказывается посещать Киев из-за решения Зеленского не принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

После начала спецоперации на Украине стали высказываться мнения о том, что Польша может воспользоваться ситуацией и взять под контроль часть Украины. Так, помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский предупреждал, что Польша при первом же удобном случае «отгрызёт» у Украины её западные территории. Политолог Вадим Гигин на основании соглашений, о которых неоднократно заявлял президент Украины Владимир Зеленский, предположил, что Варшава планирует получить протекторат над всей Украиной