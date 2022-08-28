Медведев предрек повышение цен на газ в Европе до €5 тысяч

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев спрогнозировал странам Евросоюза повышение цен на газ до €5 тыс. до конца 2022 года. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию карикатурным изображением.

Главам государств и правительств стран Европейского союза. В связи с повышением цены на газ до €3,5 тыс. за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5 тыс. до конца 2022 года, — написал Медведев.

Свою публикацию Медведев завершил словами на английском With warm regards (с наилучшими пожеланиями).

В конце августа в некоторых странах Евросоюза цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» с поставкой 26 августа обновила исторические максимумы, преодолев отметку в €700 за МВтч, свидетельствуют данные биржи Nord Pool. Так, в Австрии она составила €707,23 за МВтч.

Ранее британский журналист и эксперт в сфере экономики Мартин Льюис предрек миллионам британцев холодную смерть из-за скачка цен на газ. По его словам, годовой счет среднего домохозяйства с октября увеличился с 1971 до 3549 фунтов, что негативно скажется на дальнейших возможностях британцев приобретать газ.