Стало известно, что Медведев подарил Чечне Кадыров: Медведев подарил военкомату Чечни 10 автомобилей Niva

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал военному комиссариату Чечни 10 новых автомобилей Niva, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. Военком Турпал-Али Есимбиев назвал этот подарок жизненно важным, отметив, что задачи увеличиваются, поэтому машины в данном случае просто необходимы.

Они были просто жизненно необходимы, потому что задачи увеличиваются, — заявил Есимбиев.

Ранее Медведев посетил совещание с главами регионов в Грозном. На мероприятии он рассказал, что Вооруженные силы России с 1 января приняли на службу для участия в СВО 53 тысячи человек. По его словам, в целом процесс идет неплохо.

Перед этим политик побывал на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в Университете спецназа в Гудермесе. Там он рассказал, что развитие технологий привело к изменению характера войн по всему миру. По его словам, в начале спецоперации существовало мнение, что она пойдет по «классическим канонам», однако вскоре стало ясно, что так не будет. Политик добавил, что теперь особое место занимают беспилотники и это является предметом удивления всех стратегов и экспертов.