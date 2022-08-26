Медведев перечислил четыре основания для применения Россией ядерного оружия

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал четыре основания, на которых Россия может для самообороны применить ядерное оружие. В интервью французскому телеканалу LCI он отметил, что одним из них, в частности, являются грозящие существованию государства действия, но пока их не наблюдается.

Отвечая на вопрос журналиста Дариуса Рошбена, предусмотрена ли в военной доктрине России возможность использовать ядерное оружие при возникновении угрозы, Медведев отметил, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой». И есть документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю, — уточнил политик.

Основаниями Медведев назвал старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, а также действия, угрожающие существованию самого государства.

Пока таких действий не наблюдается, — резюмировал Медведев.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на кресло премьер-министра страны, заявила, что, если будет нужно, она готова нажать на кнопку запуска ядерного оружия. Такова обязанность человека, занимающего пост премьера, отметила она в ходе выступления в Бирмингеме.