Медведев ответил Японии на претензии в связи с визитом властей РФ на Курилы Медведев: власти РФ волнуют чувства только российского населения

Власти России волнуют чувства только своего народа, а не населения каких-то других стран, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на мероприятии, посвященному окончанию Второй мировой войны. Таким образом он прокомментировал претензии Японии в связи с визитом руководства страны на Курилы. Фрагмент соответствующей видеозаписи опубликован в Telegram-канале политика.

Специально говорю об этом здесь, на Сахалинской земле, чтобы нас услышали еще раз те, кто самым внимательным образом отслеживают перемещения руководства РФ по территории нашей страны и пытаются высказывать всякие озабоченности, говорить о чувствах населения и так далее. Нас волнуют только чувства нашего населения, и они должны об этом помнить, — заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ посещал остров Итуруп в 2019 году. На тот момент он занимал должность премьер-министра страны. Тогда МИД Японии заявил, что поездка Медведева на остров «ранит чувства японских жителей».

Ранее Медведев заявил, что новый курс Японии на милитаризацию серьезно осложнит ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, власти страны должны извлечь уроки из Второй Мировой войны.