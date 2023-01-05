«Ложь стала правдой»: Медведев ответил Столтенбергу цитатой из Оруэлла Медведев процитировал Оруэлла в ответ на заявление Столтенберга о поставках оружия Украине

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил цитатой из романа «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о поставках оружия на Украину. Медведеву показалось абсурдным, что глава Альянса назвал снабжение Украины оружием путем к миру.

Вот такие дела! По словам Столтенберга, оружие на самом деле является путем к миру. Действительно, «прошлое стерто, что стерли — забыто, ложь стала правдой». Джордж Оруэлл, (роман. — NEWS.ru.) «1984», — написал Медведев в Twitter.

Роман, о котором пишет политик, посвящен тоталитарному государству, в котором основой управления людьми является двоемыслие: граждане одновременно соглашаются с противоречащими друг другу утверждениями. Писатель был ярым критиком политики СССР.

Ранее Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к достижению перемирия. По его словам, мирные переговоры будут возможны лишь после того, как Россия поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте.

Также генсек НАТО отмечал, что не нужно недооценивать Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин не изменил свои планы и цели на Украине. В конце декабря Столтенберг призвал Украину и страны — члены Альянса готовиться к новым наступлениям Вооруженных сил РФ. Он подчеркнул, что президент России не изменил главную цель СВО — контроль над Украиной.