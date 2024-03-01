Медведев ответил офицерам ФРГ стихом, призывающим к убийству немцев Медведев разместил отрывок стиха «Убей его!» в ответ на деструктивные планы ФРГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Германия снова превратилась в заклятого врага России, так он прокомментировал опубликованный главредом RT Маргаритой Симоньян разговор офицеров ФРГ о «планах» разбомбить крылатыми ракетами Taurus Крымский мост. Он отметил, что не знает, как на это реагировать дипломатично и опубликовал датированный 1942 годом стих Константина Симонова с призывами убивать напавших на СССР немецких фашистов.

Стихотворение, которое опубликовал Медведев называется «Убей его!». Оно было опубликовано в 1942 году в газете «Красная звезда» за день до начала Сталинградской битвы.

Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю…Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь, — написал он.

Утром 1 марта Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии, как давно участвующих в конфликте на Украине.

Позднее журналист опубликовала во «ВКонтакте» полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ об атаке на объект. Симоньян утверждает, что разговор состоялся 19 февраля. Один из военных высказал мнение, что разбомбить Крымский мост ракетами Taurus можно, если использовать для пусков французский истребитель Dassault Rafale.