Медведев ответил на «свинобандеровский бред» о ядерном статусе Украины Медведев назвал «свинобандеровским бредом» петицию о ядерном оружии на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал петицию с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому о размещении на украинской территории ядерного оружия США «свинобандеровским апокалиптическим бредом». Политик подчеркнул в своем Telegram-канале, что авторами инициативы выступили самые активные киевские националисты.

И как же отвечать нашим гражданам на этот свинобандеровский апокалиптический бред? Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если дед с деменцией все-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка. Или ненароком потеряет его во время следующего визита в Киев, — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что если западные страны поставляют Киеву танки и ракеты, готовы дать самолеты, то также могут предоставить ядерные вооружения. Медведев добавил, что президент США Джо Байден «может и не вспомнить», кому подарил свой ядерный чемоданчик.

Петиция, о которой идет речь, была опубликована 30 марта на сайте президента Украины. Авторы инициативы призвали Зеленского разместить на украинской территории ядерное оружие США или сделать так, чтобы Киев обладал собственными ядерными вооружениями.