Медведев ответил на попытки США и НАТО откреститься от ударов по России Медведев назвал издевательством слова США и НАТО о непричастности к ударам по РФ

Заявления НАТО и США о непричастности к ударам по России являются издевательством, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума. Он подчеркнул, что «все всё прекрасно понимают», передает РИА Новости.

Это просто издевательство, на самом деле. Все же всё прекрасно понимают. <...> Американцы, европейцы говорят: «А мы нейтральные государства. Мы не участвуем в конфликте». Но это же полностью противоречит всем международным конвенциям, посвященным военным событиям, — заявил Медведев.

Он также отметил, что хищение государственных активов может считаться актом агрессии. По его словам, такие шаги со стороны других государств могут быть расценены как повод для войны. Медведев призвал все страны отказаться от поддержки действий США по изъятию чужих активов. Кроме того, зампред Совбеза предложил воздержаться от сделок с использованием доллара.

Кроме того, отметил Медведев, европейцы начинают осознавать, что Вашингтон с его антироссийской политикой фактически подставил ЕС. Зампред Совета безопасности пояснил, что США развернули хитрую игру не только против Москвы, но и против собственных союзников.