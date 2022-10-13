Медведев ответил на «паранойю» Борреля о ядерном ударе Москвы Медведев назвал Борреля «брюссельской капустой» и ответил на «паранойю» о ядерном ударе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой» и объявил, что слова последнего о возможном ядерном ударе Москвы являются «паранойей». Соответствующий комментарий российский политик разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Есть обиженная ливерная колбаса. Это герр Шольц. А есть увядшая брюссельская капуста. Это сеньор Боррель. <...> Он выдал сегодня следующее: «Любая ядерная атака в отношении Украины вызовет ответ — не ядерный, но настолько мощный военный ответ, что российская армия будет уничтожена», — написал Медведев.

По мнению российского политика, данное высказывание евродипломата следует считать «параноей» и объясняется оно тем, что Боррель «болеет».

Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет, — заявил Медведев.

Он подчеркнул, что описанная Боррелем ситуация приведет к обмену ударами и, в итоге, к ядерной зиме на всей планете.

При этом Медведев добавил, что вторым смыслом слов дипломата можно являться то, что ответ будет аккуратным и взвешенным.

Ранее замглавы Совбеза РФ назвал старым дурнем экс-директора ЦРУ и министра обороны США Леона Панетта, который ранее призвал Вашингтон быть готовым к использованию всех военных средств. Медведев напомнил, что в программу ядерного сдерживания РФ включены «ответные цели» в случае угрозы.