Медведев отреагировал на решение Путина о выдвижении на новый срок Медведев назвал логичным и правильным решение Путина выдвигаться на новый срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Решение президента РФ Владимира Путина о выдвижении на новый срок является логичным, заявил РИА Новости зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, Путин должен оставаться у власти.

Решение Путина о выдвижении на новый срок абсолютно логичное и правильное, его работа президентом должна быть продолжена, — заявил Медведев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение Путина участвовать в выборах важным не только для россиян, но и для всего мира. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин не обсуждал с иностранными лидерами свое решение баллотироваться на новый срок.

Представитель Кремля отмечал, что де-факто предвыборная кампания Путина стартовала, но де-юре он еще не зарегистрирован как кандидат. По словам Пескова, Путину еще нужно выполнить все необходимые формальности.

О своем решении участвовать в выборах президента Путин заявил в общении с Героем ДНР Артемом Жогой после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Пресс-служба Кремля опубликовала видео с этим моментом.

Сам Жога выразил уверенность в безоговорочной победе Путина на выборах. Он предрек ему «сногсшибательный» результат, в частности в Донбассе, где действующий глава государства, по словам Жоги, может набрать «102% голосов».