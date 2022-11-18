Медведев отреагировал на расстрел ВСУ российских военнопленных Медведев заявил о необходимости «чистой кары» для украинцев, расстрелявших пленных россиян

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что солдат ВСУ, расстрелявших сдавшихся в плен российских военных, следует наказать «чистой карой». Наказание должно настигнуть их, даже если на это уйдут годы, поделился он мнением в Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что чистой карой является смертная казнь. Он пояснил, что такое наказание, известное с ветхозаветных времен, подразумевается принципом «жизнь за жизнь».

Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой. Даже если на их поиски уйдут годы, — говорится в его сообщении.

В Минобороны РФ ранее заявили о намеренном расстреле украинскими военными попавших в плен десяти российских военнослужащих.

МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов».