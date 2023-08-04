Медведев отреагировал на приговор Навальному Медведев оценил приговор Навальному фразой «так было угодно судьбе»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Алексей Навальный

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на приговор оппозиционеру Алексею Навальному фразой Sic fata voluerunt, что в переводе с латыни означает «Так было угодно судьбе». Той же фразой он прокомментировал пятое место России в рейтинге мировых экономик.

Россия остается пятой экономикой по паритету покупательной способности. <...> Навальный получил 19 лет. Sic fata voluerunt, — написал Медведев.

4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по уголовному делу об экстремизме. Его обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности», «Финансирование экстремистской деятельности», «Реабилитация нацизма», «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий» и «Создание НКО, посягающей на права граждан РФ».

Дело поступило в Мосгорсуд 25 мая. Прокурор запрашивал для оппозиционера 20 лет колонии особого режима.

На данный момент Навальный отбывает срок в 9 лет колонии строго режима за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, он потратил на личные цели пожертвования ФБК (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) и штабов Навального (организации признаны в РФ экстремистскими, деятельность запрещена), а также оскорбил судью.