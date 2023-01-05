«Запредельный цинизм»: Медведев отреагировал на обращение США к россиянам Медведев напомнил про ракеты «Циркон» в ответ на обращение посольства США к россиянам

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Обращение посольства США к гражданам России, где говорится, что происходящее на Украине «не достойно россиян», является верхом цинизма и «пределом моральной деградации», считает заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Послание к россиянам Медведев также назвал бредом, присущим наследникам Геббельса.

Кроме того, политик напомнил об отправке фрегата «Адмирал Горшков», вооруженного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», в Средиземное море. Он подчеркнул, что выпущенные снаряды игнорируют работу любой ПРО.

США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя своё оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса, — написал он в своем Telegram-канале.

В своей публикации замглавы Совбеза подчеркнул, что американцам и «их прихвостням» никогда не будет прощения «за убийства наших людей». Он также пригрозил США «разговором на языке силы».

Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО, — говорится в публикации.

Накануне представители американского посольства в РФ опубликовали обращение к россиянам в Twitter, в котором говорится, что Россия и США соперничали и сотрудничали на протяжении многих веков для преодоления глобальных вызовов, а происходящее на Украине «не достойно россиян». Там указали, что российскую литературу преподают в США, а музыка композиторов из РФ исполняется в «престижных культурных заведениях» страны.