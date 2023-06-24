Медведев отреагировал на попытку мятежа Пригожина Медведев призвал сплотиться вокруг Путина, чтобы избежать «величайшей трагедии»

Фото: Анатолий Карбинов/news.ru

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канал призвал россиян сплотиться вокруг президента России Владимира Путин на фоне мятежей связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. Он подчеркнул, что раскол и предательство внутри страны является дорогой к «величайшей трагедии».

Сейчас самое главное для победы над внешним и внутренним врагом, алчущим разорвать нашу Родину, для спасения нашего государства – сплотиться вокруг Президента, Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны, — написал он.

24 июня в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны Пригожина прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданскому конфликта в России.

Путин 24 июня в своем обращении к гражданам пообещал, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.

По словам главы Чечни Рамзана Кадыров, происходящие в России события являются настоящим военным мятежом и ножом в спину. Он также призвал все силовые структуры и гражданское население сплотиться вокруг президента страны.