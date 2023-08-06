Медведев отреагировал на мирные переговоры по Украине в Джидде Медведев: без России и учета текущих реалий переговоры в Джидде не имеют смысла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Без участия России, учета текущих и исторических реалий переговоры по ситуации на Украине в Джидде не имеют смысла, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, тот посредник, который будет готов признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех, все прочие — никаких.

Но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий: участие обеих сторон конфликта. А этого нет; учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 г. Она осколок Российской империи; учет текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию, — написал он.

Китайская сторона призвала участников переговоров по Украине, проходящих в Джидде, учесть красные линии и опасения Москвы. По данным The Wall Street Journa, на мероприятии дипломаты из КНР также представили собственный план урегулирования конфликта, состоящий из 12 пунктов.

Участие в переговорах принимают представители почти 30 стран мира, за исключением России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечает, что проходящее в Джидде мероприятие можно расценивать как мозговой штурм. Однако он подчеркнул, что отсутствие представителей России на переговорах не может гарантировать каких-либо договоренностей.