Медведев отдал должное правительству Грузии Медведев похвалил нынешнее правительство Грузии за прагматизм

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Медведев

Нынешние руководители Грузии отличается своим прагматизмом, а потому российским властям удается вести с ними диалог и развивать отношения двух стран, заявил в интервью ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, благодаря разумному подходу грузинских властей, Россия отменила визовый режим для граждан страны, а также запустила прямое авиасообщение.

Нынешняя генерация руководителей и та политическая сила, которая в Грузии стоит у власти, во всяком случае отличается прагматизмом, это невозможно не отметить. Именно поэтому у нас сейчас с ними развиваются отношения, мы разрешили въезд граждан Грузии в Россию без виз снова, именно поэтому самолеты стали летать, — сказал Медведев.

При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что среди грузинских властей есть и «оголтелые, сумасшедшие», упомянув после этого президента республики Саломе Зурабишвили. Он утверждает, что политик является гражданкой другой страны, и выступает против развития экономики Грузии. Несмотря на это он заявил, что подобные госдеятели не имеют большого веса в парламентской республике.

Медведев также признал, что на отношениях России и Грузии негативно отразился военный конфликт 2008 года. Он считает, что если бы Россия не отправила войска и не помогла Грузии, существование страны было бы под угрозой.

Ранее Медведев заявил, что Абхазию и Южную Осетию возможно присоединить к России, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по Уставу ООН.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что Грузия будет добиваться этого исключительно мирным путем.