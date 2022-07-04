«Надо было раньше думать»: Медведев прокомментировал освобождение ЛНР Медведев: освобождение ЛНР — важное событие для российской спецоперации

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска

Освобождение территории Луганской Народной Республики — важное событие в ходе российской спецоперации, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что даже на фоне таких новостей западные партнеры Украины по-прежнему будут призывать официальный Киев бороться и воевать до конца.

Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы трасс и прочие боррели будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца. А возбужденные украинские власти — в кокаиновом восторге продолжать игру в международную поддержку и проявлять «жёсткую» решимость вернуть всё, что потеряно, — написал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что все эти усилия со стороны украинских властей окажутся напрасными. Им следовало думать раньше, когда они не выполняли Минские соглашения и продолжали обстреливать Донбасс, считает Медведев.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Союзные силы не отдадут занятые территории в Луганской Народной Республике. По его словам, ВСУ предпримут попытки отвоевать земли, однако им не позволят это сделать.