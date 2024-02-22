Медведев описал сценарий начала третьей мировой войны Медведев: попытки забрать у РФ новые регионы приведут к третьей мировой войне

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Попытки забрать у России новые регионы, которые стали частью страны по итогам референдумов, приведут к глобальной катастрофе, высказался зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе интервью российским СМИ. По его мнению, которое приводит ТАСС, в таком случае может начаться полноценная третья мировая война.

Это что значит — «не допустить победы»? На тех условиях, на которых говорит Киев? То есть, забрать у России наши территории, которые включены в Конституцию Российской Федерации в результате референдума и присоединенные наши новые земли, наши вернувшиеся в Россию субъекты федерации? Понятно, это мировая катастрофа, это настоящая, полноценная третья мировая война, — считает Медведев.

Он также отметил, что «безответственные заявления» канцлера ФРГ Олафа Шольца или главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля рассчитаны исключительно на публику. Как подчеркнул Медведев, таким образом европейские политики пытаются оправдать «гигантские траты» на военные бюджеты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что мир очень близок к третьей мировой войне. Лидер республики признался, что обстановка в мировой политике вызывает у него серьезное беспокойство. Он также подчеркнул, что армии Азербайджана удалось продемонстрировать свою силу и она не собирается отступать в ситуации с Арменией.