Медведев оценил возможность переговоров России с властями Украины Медведев: переговоры с действующей властью Украины невозможны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Мирные переговоры России с нынешними властями Украины невозможны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время выступления на марафоне российского общества «Знание» на ВФМ-2024. С новыми руководителями РФ сможет договориться лишь в случае, если они признают результаты СВО. Сейчас, по словам Медведева, в украинском истеблишменте нет людей, которые могли бы участвовать в конструктивном диалоге.

Если вы имеете действующую украинскую власть, то ответ короткий — нет, не смогут. Таких людей там не было, нет и не будет, — ответил Медведев.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия готова к конструктивным предложениям о переговорах с Украиной, однако в настоящий момент они не ведутся ни напрямую, ни через посредников. Российский дипломат подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не получила ни одного конструктивного предложения о переговорах с Украиной после встречи, состоявшейся в турецком Стамбуле в 2022 году. По словам министра, вопрос о возможности нового диалога по украинскому кризису в Турции нужно адресовать не Москве, поскольку она никогда не отказывалась от этого.