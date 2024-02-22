Медведев оценил отношения Москвы и Вашингтона Медведев: нормальных отношений между Россией и США в ближайшие годы не будет

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ

Россия и США сейчас занимают прямо противоположные позиции, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает ТАСС. Он добавил, что в ближайшие десятилетия вряд ли удастся преодолеть этот разрыв и наладить двусторонние отношения.

В ближайшие годы, десятилетия нормальных отношений с Соединенными Штатами Америки после того, что случилось, не будет. Потому что у нас прямой антагонизм сейчас, и этот разрыв не будет преодолен в ближайшие годы, — сообщил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков высказал предположение, что в случае победы Трампа на выборах взаимоотношения США и России не изменятся. Он отметил, что внешняя политика США может измениться при Трампе, но она все равно будет носить антироссийский характер.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что признаков того, что отношения Москвы и Вашингтона могут улучшиться в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, нет. Он напомнил, что в прошлый президентский срок Трампа политика США в отношении РФ была значительно жестче, чем у его предшественника Барака Обамы.