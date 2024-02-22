Медведев раскрыл, с каким американским лидером Москве проще работать Медведев: России безразлично, кто стоит у руля в США

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России все равно, кто в конкретный момент руководит США и с каким американским лидером ей выстраивать отношения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. Он отметил, что в любом случае Москва и Вашингтон сейчас занимают прямо противоположные позиции.

По большому счету нам абсолютно безразлично, кто стоит у руля власти Соединенных Штатов. Давая развернутый ответ, с кем нам лучше работать, — абсолютно все равно, с кем работать, — заявил Медведев.

В начале февраля Медведев заявил, что Россия применит баллистические и крылатые ракеты «со специальными боеголовками» для защиты своей территориальной целостности в случае войны с НАТО. По его словам, если начнется вооруженный конфликт с Альянсом, он не пойдет «по сценарию СВО».

Ранее Медведев картинкой в соцсети Twitter (X) отреагировал на подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. На ней изображена свинья в цветах флага Украины, сидящая верхом на петухе, под которым лежит договор. Медведев назвал такое сотрудничество любовью за €3 млрд.

Также Медведев заявил, что эффект от интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону выглядит как «точное попадание лекарства в цель», раз у отдельных лидеров западных стран случился «затяжной жидкий понос». По его словам, это интервью стало отличным уроком русской истории, слушая который многие граждане западных стран «впервые отыскали Украину на карте мира».