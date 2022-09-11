Медведев: спецоперация сплотила огромное число людей вокруг Путина Медведев: все цели спецоперации будут достигнуты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все цели спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в штабе «Единой России», передает РИА Новости. По его словам, проходящие во время СВО выборы продемонстрировали консолидацию огромного числа людей вокруг решения президента страны Владимира Путина о необходимости ее проведения.

Продолжается специальная военная операция. Все те цели, которые были поставлены президентом нашей страны, верховным главнокомандующим, они в ходе этой операции будут достигнуты, — отметил он.

Медведев также сказал в ходе селекторного совещания с регионами, что в этом году выборы проходили в особых условиях, поскольку продолжается специальная военная операция. Российские вооруженные силы защищают наших соотечественников, граждан РФ, добавил он.

Выборы различных уровней в стране проходили в рамках единого дня голосования с 9 по 11 сентября. В отдельных регионах, включая Москву, проголосовать можно было электронно. В столице выборы проходили в 125 из 146 муниципальных образований.

10 сентября Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы. Он призвал россиян проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор.

Также проголосовали онлайн Медведев, премьер-министр России Михаил Мишустин и представитель Кремля Дмитрий Песков.