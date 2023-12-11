Медведев отверг идею семейной конституции Медведев: семейная конституция может привести к судебным разбирательствам

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Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России, экс-президент Дмитрий Медведев в ходе беседы со школьниками и студентами не поддержал идею введения семейной конституции, передает РИА Новости. По его словам, такой документ может привести к судебным разбирательствам в семьях и «теркам». Это, по его словам, «не лучшее развитие событий».

По своему опыту семейной жизни сказал бы, что никакая конституция в семье не нужна, потому что если есть какой-то нормативный акт, по которому семья живет, тогда нужно требовать его принудительного исполнения. А если он не исполняется, тогда нужно идти в суд. А это уже не лучшее развитие событий, — заявил Медведев.

Ранее психолог Александр Шахов заявил, что основные причины ссор между женой и мужем связаны с тем, что пара пытается выстроить правила совместного проживания. Чтобы уберечь брак от скандалов, нужно еще до свадьбы составить «семейную конституцию», которая включала бы главные моменты и правила совместного проживания, отметил Шахов. По его мнению, партнеры могут обговорить, как будут распределяться финансы, бытовые обязанности, вопросы воспитания детей, личное пространство и социальные контакты.

Ранее житель подмосковного Пушкино застрелил из охотничьего ружья четырехлетнюю дочь и ранил супругу «из-за пустяковой семейной ссоры». Позднее мужчина покончил с собой.