Медведев оценил идею об отечественных автомобилях для госслужащих Медведев пошутил над идеей пересадить госслужащих на «Лады»

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил над инициативой пересадить чиновников на отечественные автомобили «Лада». Он рассказал о своем опыте владения такой машиной и поддержал идею в Telegram.

Медведев поделился опытом владения «Ладой», которая, как он уверяет, была его первым автомобилем. По его словам, «Ладу-2107» он купил в 1995 году примерно за $5 тыс., что тогда было приличной суммой. Позже Медведев продал ее «раза в три дешевле». В 2008 году после того, как он стал президентом России, ему предложили выкупить эту же, уже «вдрызг убитую», машину за $15 тыс.

Лучше она не стала, но зато бывший хозяин стал явно интереснее для продавца. Мораль: всем чиновникам — только «Лады», — пошутил он.

Ранее стало известно, что 16 июня министр финансов России Антон Силуанов предложил пересадить чиновников на автомобили «Лада», чтобы поддержать отечественное производство. По его словам, нужно искать все новые способы поддержки экономики.