Медведев оценил ход частичной мобилизации Зампред Совбеза Медведев: в вопросе мобилизации присутствуют и патриотизм, и раздолбайство

Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что частичная мобилизация в России проходит так, как она может проходить в стране, где ее давно не проводили. Присутствуют и патриотизм, и раздолбайство, подчеркнул он в ответе на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон, который она разместила в Telegram.

Мобилизация проходит так, как она может проходить в стране, где ее не было более 80 лет. Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества. И это — залог нашей безусловной победы, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что перед объявлением частичной мобилизации 21 сентября президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами, которые обрисовали реальное положение вещей на Украине. В публикации говорится, что российский лидер провел встречу с журналистами «за закрытыми дверьми».