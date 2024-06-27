Медведев: СВО соответствует международным нормам как случай самообороны

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Дмитрий Медведев

Проведение Россией спецоперации на Украине соответствует международным правовым нормам, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума. По его словам, которые передает ТАСС, речь идет о случае самообороны.

Использование военной силы может быть правомерным только в крайних случаях из санкции Совета Безопасности ООН или в случае самообороны. Замечу в скобках, что мы, как известно, трактуем проведение специальной военной операции как частный случай такой превентивной самообороны, — сказал Медведев.

Ранее он заявил, что нормы международного права не должны подменяться в интересах отдельных государств. По его словам, эти нормы должны отражать баланс интересов всех участников международных отношений. На сегодняшний день важной задачей является объединение всего потенциала межгосударственных структур. Это позволило бы вернуть безусловный авторитет ценностям права, подчеркнул зампред Совбеза.

До этого Медведев отметил, что Россия переживет новые санкции, принятые против нее Евросоюзом, но ничего не забудет и не простит. Он предупредил, что на попытки Запада причинить вред российским гражданам власти дадут решительный ответ. По словам зампредседателя Совбеза РФ, рестрикции всегда бьют по гражданам и бизнесу, а не по власти.