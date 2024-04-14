Медведев объяснил позицию США в отношении конфликта на Ближнем Востоке Медведев: Байден не хочет войны на Ближнем Востоке из-за предстоящих выборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Убийства мирного населения на Ближнем Востоке ухудшают перспективы действующего президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, в то время как гибель россиян Вашингтону безразлична, поделился мнением заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, в этом и заключается отличие конфликта на Ближнем Востоке от вооруженного столкновения на Украине для Белого дома.

Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность. А гибель людей у нас им безразлична, — написал он.

Медведев напомнил, что американские чиновники называют конфликт на Украине «инвестициями». По его мнению, США продолжают в него «инвестировать», поскольку гибель людей как со стороны России, так и со стороны Украины им выгодна.

Чем больше, тем лучше. Со всех сторон, — отметил политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден является абсолютным злом. Так политик отреагировал на высказывание американского лидера о завершении конфликта на Украине в случае одобрения нового пакета помощи Киеву на голосовании в Конгрессе США.