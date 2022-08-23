Медведев объяснил, почему Украина не получит никаких гарантий безопасности Медведев заявил, что Украина не получит никаких гарантий безопасности от стран Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Страны Запада не смогут дать никаких гарантий безопасности Украине, поскольку это будет равно самоубийству, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, единственная страна, которая может предоставить безопасность Украине, это Россия, однако власти от помощи отказались.

Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. <...> Гарантии безопасности мог дать только договор с Россией. Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась, — считает политик.

Он подчеркнул, что это «прямой результат специальной военной операции». Медведев уверен, что даже Соединенные Штаты не смогут предоставить никаких гарантий безопасности Украине, поскольку американцы «работают только на себя».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал скорое появление документа по международным гарантиям безопасности для Украины. Документ, по его словам, должен появиться 29-30 августа. Ермак отметил, что считает его появление «очень важным вопросом», о котором украинские власти постоянно говорят со всеми партнерами.

Гарантии должны охватывать «военную, политическую, дипломатическую, финансовую» и другие сферы, а также включать санкционную политику. При этом действие ограничений должно распространяться до тех пор, пока Россия не даст гарантии «неповторения агрессии» и возместит весь ущерб Украине.