Медведев объяснил, почему Россия не хочет перекрывать газ Европе Зампред Совбеза Медведев: если Европа хочет покупать очень дорогой СПГ, пусть покупает

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не хочет перекрывать газ Европе. Однако если та же ФРГ хочет покупать очень дорогой СПГ в Канаде, пусть покупает, отметил он в беседе с французским телеканалом LCI.

Мы ничего не хотим перекрывать. Мы десятилетиями поставляли газ в Европу. Европа была довольна, и мы были довольны. Значит, отношения должны быть прагматичными. Но сейчас Европа встала в фарватер американской политики, — подчеркнул зампред Совбеза.

Он добавил, что поставки сжиженного природного газа из-за океана обходятся «очень дорого». При этом Европа довела себя до такого положения, когда она всерьез рассматривает закупки СПГ, хотя трубный газ гораздо дешевле.

Дошло до того, что канцлер Шольц поехал в Канаду договариваться о поставках сжиженного природного газа, мотивируя свое желание тем, что лучше покупать газ в демократической, близкой стране, чем у России. Ну, пусть покупает, — считает Медведев.

Ранее стало известно, что Дмитрий Медведев рассказал в интервью французскому телеканалу LCI: ему наплевать на санкции Запада. Политик отметил, что он служит Родине. Медведев убежден в том, что аналогичной позиции придерживается президент России Владимир Путин.