Медведев объяснил, почему российские войска не оснащены танками «Армата» Медведев: российский танк «Армата» еще не прошел всех испытаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата»

Российский новейший танк «Армата» еще не прошел всех испытаний, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью СМИ, говоря о возможностях оснащения им войск. Так он ответил на вопрос журналистов, могла ли быть демонстрация этих машин на парадах попыткой пустить пыль в глаза руководства, говоря об успехах российского ОПК, пишет РИА Новости.

Парады это парады. Война это война. Это совершенно разные вещи. Танк «Армата» — это новый танк, он еще испытания в полной мере не прошел. Не самый дешевый танк, — заявил Медведев.

В том же интервью он назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире. Медведев отметил, что все разговоры с теми, кто принимает участие в СВО как на полигонах, так и на линии боевого соприкосновения, «доказывают, что это именно так».

Также зампред Совбеза РФ заявил, что производство средств поражения, в том числе ракет и снарядов, в России выросло до 15 раз (до 1500%). По его словам, это позволяет активно применять их в боевой работе и добиваться результатов в СВО.

До этого Медведев отметил, что ядерный конфликт стал реальным сценарием, который нельзя допустить. По его словам, «Часы судного дня» ускорились и ситуация в данное время напряженнее, чем во времена Карибского кризиса.